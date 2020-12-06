بيزوس يعلنها: "بي-7" يضع المرأة الأولى على القمر

استعرض الملياردير الأميركي جيف بيزوس عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" محرك صاروخ، قال إنه سيستخدم في مهمة إرسال أول امرأة لسطح القمر.

وينافس "ملياردير أمازون" من خلال شركته "بلو أوريجن" العاملة في ميدان "غزو الفضاء"، شركات أخرى، للفوز بعقود حكومية ذات ميزانيات كبيرة.

ونشر بيزوس مقطع فيديو لاختبار المحرك "بي-7" في مركز "مارشال لبعثات الفضاء"، والتابع لناسا في هنتسفيل بألاباما.

وقال بيزوس في منشوره: "إنه بي-7 المحرك الذي سيصعد بأول امرأة إلى سطح القمر".

وأشار إلى أن المحرك طورته شركة الفضاء التي يمتلكها بيزوس "بلو أوريجن"، وسيشغّل مركبة الهبوط التابع للمشروع الوطني للهبوط على سطح القمر، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتتنافس "بلو أوريجن"مع شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك و"داينيتكس"، للفوز بعقد يشمل بناء نظام هبوط جديد على سطح القمر تابع لناسا، يهدف لنقل البشر بما في ذلك أول امرأة لهناك بحلول عام 2024 كجزء من برنامج "أرتيمس".

وسيتم اختيار شركتين من الشركات الثلاث في مارس لمواصلة بناء نماذجها الأولية، رغم وجود مخاوف بشأن نقص التمويل المتاح لناسا من قبل الكونغرس.

وإلى جانب المخاوف المتعلقة بنقص التمويل لإنجاز مهمة "أرتيمس"، هناك أيضا تخوّف من غياب هدف "استكشاف الفضاء" في أجندة الرئيس جو بايدن.

جدير بالذكر أن أول امرأة سافرت إلى الفضاء كانت الروسية فالنتينا تيريشكوفا ، على متن الرحلة "فوستوك 6" في عام 1963.