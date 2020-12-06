الاتحاد الأوروبى يستعد لفرض عقوبات طويلة المدى على تركيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "أحوال" التركية، قال شيناس إن الاتحاد الأوروبى يستعد ليس فقط لفرض عقوبات قصيرة الأجل، ولكن أيضًا عقوبات متوسطة وطويلة الأجل ضد تركيا خلال قمة الكتلة المقبلة، فى إشارة للقاء القمة الأوروبى المقرر فى 11 من الشهر الجارى.

وأضاف: "تركيا فعلت كل شىء خاطئ، لقد فعلت كل ما فى وسعها للتصعيد ضد الجميع وليس أوروبا فقط، وهناك تكلفة لذلك".

ومن المقرر أن يعقد القادة الأوروبيون قمة مجلس الاتحاد الأوروبى فى 10 ديسمبر الجارى، والتى تستمر لمدة يومين، لمناقشة عدة قضايا، بما فى ذلك التوتر القائم فى شرق البحر المتوسط، والعقوبات المحتملة ضد تركيا.

وفى تصريحات قريبة، قال رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل: "مددنا يدنا إلى تركيا فى أكتوبر الماضى، ولم تكن الأمور إيجابية كثيرًا، لقد رأينا أن هناك أفعالاً أحادية وخطابًا معاديًا".