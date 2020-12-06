إصابات كورونا فى إسرائيل تتخطى 344 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليتجاوز العدد الاجمالى للإصابات حاجز الـ344 ألف حالة، تعافى منهم ما يزيد عن 328 ألف حالة.





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