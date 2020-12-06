مع طرح لقاح فايزر.. بريطانيا تعتزم تخفيف القيود في هذا التوقيت

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أخبارًا سارة، بشأن القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد ما أكدت البلاد استعدادها لطرح لقاح شركتي "فايزر وبايونتك" هذا الأسبوع.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال هانكوك، إن موافقة بريطانيا على لقاح فيروس كورونا، تعني أنه يمكن تخفيف القيود قبل نهاية مارس المقبل.

وأضاف في تصريحات لـ"التليجراف"، أنه لا يطيق الانتظار لإلغاء نظام القيود والسماح بالعودة إلى الحياة الطبيعية بحلول الربيع.

وتابع: "ليس هناك شك في أن الحصول على اللقاح مبكرًا سيقدم اللحظة التي يمكننا فيها التخلص من هذه القيود الصارمة، ولكن حتى ذلك الحين يتعين علينا اتباعها".

وحسب الصحيفة البريطانية، تمثل تصريحات هانكوك تحولًا كبيرًا في لهجته، حيث كان يُنظر إليه في السابق على أنه أحد أكثر الأشخاص المؤيدين بمجلس الوزراء للقيود والإجراءات القاسية لاحتواء فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، يتم حاليًا شحن اللقاحات الأولى الخاصة بشركتي فايزر وبايونتك، إلى 50 موقعًا في نهاية هذا الأسبوع قبل التطعيم الأول الثلاثاء المقبل.

وقالت الحكومة البريطانية إن اللقاح سيكون متاحًا في البداية في المستشفيات قبل توزيع مخزون الجرعات على عيادات الأطباء.

وأضافت أن الجرعات الأولى للقاح فايزر ستطرح يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن هيئة الصحة العامة تعطي أولوية قصوى لمن تجاوزوا الـ80 عامًا، والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.

وبموجب خطط الحكومة، يمكن تطعيم نصف البريطانيين المعرضين للخطر بحلول نهاية فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يسمح ذلك لأعضاء البرلمان بالموافقة على تخفيف القيود عند تجديدها في مجلس العموم قبل 27 يناير.