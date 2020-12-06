أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14 مليونا و567 ألفا و529 حالة، وذلك عقب تسجيل 200 ألف و67 حالة إصابة جديدة.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأحد/ - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 281 ألفا و121 حالة، وذلك عقب تسجيل 2189 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر ديسمبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونز هوبكنز: تسجيل 200 ألف و67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.