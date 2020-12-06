الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 18 إصابة جديدة بينها حالة واحدة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 18 إصابة جديدة واحدة منها بعدوى محلية تم تسجيلها في بلدية تيانجين شمالي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و619 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.



وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها في شنجهاي وفوجيان وقوانغدونغ وسيتشوان ويونان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3 آلاف و936 حالة غادر منها 3 آلاف و690 حالة المستشفيات بعد شفائهم.



وأضافت اللجنة، أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و706 أشخاص، مشيرة إلى أن 5 آلاف و540 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.



وتابعت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل حالتين جديدتين بدون أعراض وافدتين من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 234 حالة منها 227 حالة وافدة.



وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6 آلاف و802 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 112 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 693 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5 آلاف و511 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 574 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفا