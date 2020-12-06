ألمانيا تسجل 17767 حالة إصابة بكورونا خلال يوم

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغت في ألمانيا رقمًا جديدًا تجاوزت به الحصيلة السابقة، فيما يشي باطراد لضحايا المرض.
وسجلت ألمانيا ارتفاعًا بالإصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل إلى 17767 حالة، وهو ما يرفع مجمل الإصابات في إلى 1117323 حالة، ويجعل ذلك ألمانيا على الخريطة العالمية بين أعلى الدول ارتفاعًا في حالات الوباء.
وأظهرت الحصيلة المجمعة للوفيات أن عدد القتلى بالوباء وصل إلى 18772 ألف وفاة، وذلك بعدما سجلت البلاد 255 حالة وفاة خلال الساعات الماضية، مع جهود الفحص والتقصي التي تجريها ألمانيا والتي تعد من بين الأكبر في العالم.
وارتفعت الاصابات في البلد الاوروبي رغم الاجراءات الاحترازية التي سبق أن اتخذتها من بعد مارس الماضي ما أدى إلى تراجع الوباء بها، لكن وخلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ سبتمبر والحصيلة في ارتفاع، فيما يقول الخبراء إنه الموجة الثانية من المرض.
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