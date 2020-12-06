الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لمراقبة الأرض

أطلقت الصين صباح اليوم الأحد بنجاح قمراً صناعياً جديداً لمراقبة الأرض، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين. وذكر مركز شيتشانغ - في بيان اليوم - أن القمر الصناعي "قاوفن-14" تم إطلاقه الساعة 11:58 صباح اليوم (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3بي"، ودخل المدار المحدد له بنجاح.

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