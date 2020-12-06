سقوط لافتة إعلانات ضخمة فوق سيارة بسبب الرياح.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للافتة سقطت من قوة الرياح بالكويت.

ويظهر في الفيديو سقوط لافتة إعلانات ضخمة فوق سيارة في مدينة الجهراء بالكويت من شدة وقوة الرياح والأمطار والعواصف.

وعلق متابع على الفيديو قائلا: "سقوط لوحة إعلانات على مركبة بسبب الرياح القوية والأمطار في الجهراء".

وتشهد عدة دول في الخليج، طقسا غير مستقر، ففي شمال المملكة العربية السعودية تساقطت أمطار غزيرة وبرَد؛ ما أدى إلى تكون طبقة سميكة من الثلوج جذبت أنظار الكثيرين من الأهالي الذين خرجوا للاستمتاع بتلك الأجواء.

وفي مقطع فيديو، ظهر الأهالي يستمتعون بتساقط الثلوج على مركز الجراني بطريف شمال المملكة.

من ناحيته، توقع «المركز الوطني للأرصاد»، الأحوال الجوية لليوم الأحد، محذرًا من موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على 8 مناطق.

وتداول عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر مقطع فيديو لحدث نادر في المملكة العربية السعودية وهو إعصار في "الروسان" شرق ‎سكاكا بمنطقة ‎الجوف.