اليوم.. كاليفورنيا تبدأ الحظر الليلى بعد أرقام قياسية لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، ستشمل الأوامر منطقتى جنوب كاليفورنيا وسان جواكين فالى، وستؤدى لإغلاق الحانات وصالونات تصفيف الشعر والحلاقة، ولن يُسمح للمطاعم إلا بخدمات الطلبات السريعة والتوصيل.

ومن المقرر أن تسرى هذه الأوامر بدءًا من مساء اليوم الأحد، وفقًا للأمر الذى أعلنه حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطى جافين نيوسوم، يوم الأربعاء الماضى.

كما تفرض منطقة خليج سان فرانسيسكو عزلاً عامًا، مساء اليوم الأحد، بموجب سلسلة مختلفة من الأوامر أصدرها مسؤولون الولاية يوم الجمعة.

ولفت المسؤولون إلى تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة بوباء كورونا فى كاليفورنيا أول أمس يوم الجمعة، ما يعد رقمًا قياسيًا منذ بدء الجائحة، حيث أعلن المسؤولون إن الولاية سجلت 209 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى، ليرتفع إجمالى الوفيات فيها إلى 19.791 وفاة.