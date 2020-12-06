فيديو .. ترامب : توفير لقاحات كورونا فى أمريكا الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب وسط تجمع لمؤيديه فى ولاية جورجيا: "اللقاحات فى طريقها إلى مستوى لم يخطر ببال أحد أنه ممكن، كانت ستستغرق إدارة أخرى خمس سنوات، واستغرق الأمر سبعة أشهر، وستبدأ الأسبوع المقبل، وسنبدأ التطعيم".
جاءت تصريحات ترامب فى الوقت الذى سجلت فيه الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا لحالات الإصابة بوباء كوفيد -19مع 230 ألف إصابة جديدة، فى حين بلغت الوفيات 2527 حالة وفاة جديدة.
وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس القاتل فى أمريكا 14.5 مليون حالة، وتوفى أكثر من 281 ألف شخص بسبب الفيروس.
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