اعتقال 64 متظاهرا فى احتجاجات فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، وفقا لقناة "فرانس تى فى إنفو" إن نحو 52 ألف متظاهر نظموا نحو 90 مسيرة أمس السبت، فى فرنسا احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل والذى يضع قيودا على نشر صور تظهر فيها وجوه رجال الشرطة.

وبحسب القناة، أطلقت الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل للدموع بعدما حطم متظاهرون مقنعون نوافذ متاجر وأضرموا النار فى سيارات عدة.

يذكر أن المادة 24 من القانون، التى تركز عليها الاهتمام، تنص على عقوبة السجن لمدة سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو فى حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية"، كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.