في مقدمتهن صفاء الهاشم .. خسارة جميع المرشحات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

كشفت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد، خسارة جميع المرشحات الـ28، والتى كانت في مقدمتهن النائبة صفاء الهاشم المعروفة بعنصريتها وكراهيتها للوافدين بشكل عام والمصريين بشكل خاص.

وأظهرت النتائج النهائية في الدائرة الانتخابية الثالثة، خسارة صفاء الهاشم، والتي حلت في المركز الـ30 بين المرشحين، متلقية هزيمة موجعة وساحقة.

ويأتي خسارة جميع المرشحات، برغم أن الناخبات يمثلن 52 % من إجمالي تعداد الناخبين.

وبذلك تم اختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ16، والذي تنافس على مقاعده 326 مرشحا، حيث كان يحق لـ567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان وفق نظام الصوت الواحد.

يشار إلى أن نظام انتخابات مجلس الأمة الكويتي ينص على تقسيم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، يمثل كل منها 10 نواب، لتشكيل المجلس المكون من 50 نائبًا.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فمن أبرز الفائزين بالانتخابات، مرزوق الغانم رئيس المجلس الحالي، وحسن جوهر ويوسف فهد الغريب وأحمد الشحومي وحمد روح الدين وعيسى الكندري وعلي عبد الرسول القطان وعدنان عبد الصمد وعبدالله الطريجي وعبدالله جاسم المضف وأسامة الشاهين، في الدائرة الأولى. وفوز كل من محمد المطير وخليل الصالح وحمد المطر وسلمان العازمي وبدر الحميدي وبدر الملا وخالد العنزي وأحمد محمد الحمد وحمد سيف الهرشاني، في الدائرة الثانية. كما أظهرت النتائج فوز عبد الكريم الكندري وأسامة المناور ومهند الساير وعبد العزيز الصقعبي ويوسف الفضالة وفارس العتيبي وهشام الصالح وسعدون حماد العتيبي ومهلهل خالد المضف وعمار العجمي، في الدائرة الثالثة. بينما فاز في الدائرة الرابعة شعيب المويزري ومساعد عبد الرحمن المطيرى وفايز غنام المطيري وثامر الظفيري وسعود سعد المطيري ومحمد عبيد الراجحي ومرزوق الخليفة وفرز الديحاني ومبارك الحجرف وسعد الخنفور. وفي الخامسة، فاز كل من حمدان العازمي وبدر الداهوم ومبارك عبدالله العجمي والصيفي مبارك الصيفي وخالد محمد العتيبي وحمود العازمي وصالح ذياب المطيري ومحمد الحويلة وناصر الدوسري وماجد مساعد المطيري.

واختلفت هذه الانتخابات عن الأعوام السابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية الصحية التي تم إتباعها لمواجهة الوباء.