أمير الكويت يبعث برقيات تهنئة للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، برقيات تهنئة للفائزين بعضوية مجلس الأمة لعام 2020.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، عبر الشيخ نواف عن تهانيه بالثقة التي أولاها المواطنون للفائزين بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة الكويتي، سائلًا المولى أن يعين الجميع على تحمل هذه المسؤولية لخدمة الوطن والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته.



وبعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقيات تهنئة للفائزين أيضا، أعرب فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وكانت اللجنة الرئيسية في كل من الدوائر الخمسة، لانتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 2020، أعلنت اليوم الأحد، رسميًا أسماء الفائزين بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت أمس، السبت.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، جاءت أسماء المرشحين الفائزين في الدائرة الأولى:

1 - حسن عبد الله أحمد جوهر (5849 صوتا)

2 - يوسف فهد حمد الغريب (5064 صوتا)

3 - أحمد خليفة راشد الشحومي (4129 صوتا)

4 - حمد أحمد علي روح الدين (3783 صوتا)

5 - عيسى أحمد محمد الكندري (3398 صوتا)

6 - علي عبد الرسول منصور القطان (3320 صوتا)

7 - عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد (3052 صوتا)

8 - عبدالله محمد عبدالرحمن الطريجي (2472 صوتا)

9 - عبدالله جاسم عبدالله المضف (2437 صوتا)

10 - أسامة عيسى ماجد الشاهين (2167 صوتا)

أما الدائرة الثانية:

1 - مرزوق علي محمد ثنيان الغانم (5179 صوتا)

2 - محمد براك عبدالمحسن المطير (3456 صوتا)

3 - خليل إبراهيم محمد الصالح (3117 صوتا)

4 - حمد محمد جاسم المطر (2903 أصوات)

5 - سلمان خالد مرزوق العازمي (2866 أصوات)

6 - خالد عايد جاسم العنزي (2565 صوتا)

7 - بدر ناصر عبدالعزيز الحميدي (2534 صوتا)

8 - بدر حامد يوسف الملا (2483 صوتا)

9 - حمد سيف محمد الهرشاني (2208 أصوات)

10 - أحمد محمد أحمد الحمد (2195 صوتا)

الدائرة الثالثة

1- عبد الكريم عبد الله الكندري 5585 صوتًا

2- أسامة أحمد المناور 3858 صوتًا

3- مهند طلال الساير 3565 صوتًا

4- هشام عبد الصمد الصالح 3345 صوتًا

5- عبد العزيز طارق الصقعبي 3340 صوتًا

6- يوسف صالح الفضالة 2992 صوتًا

7- مبارك زيد المطيري 2982 صوتًا

8- سعدون حماد العتيبي 2979 صوتًا

9- فارس سعد العتيبي 2942 صوتًا

10- مهلهل خالد المضف 2904 صوتًا

الدائرة الرابعة:

1 - شعيب شباب قديفان المويزري (6200 صوت)

2 - فايز غنام الجمهور المطيري (5774 صوتا)

3 - مساعد عبدالرحمن عايض المطيري (5750 صوتا)

4 - محمد عبيد فلاح الراجحي (5198 صوتا)

5 - سعود سعد أبوصليب المطيري (5100 صوت)

6 - ثامر سعد السويط الظفيري (4935 صوتا)

7 - مرزوق خليفة مفرج الخليفة (4760 صوتا)

8 - فرز محمد فرز الديحاني (4701 صوت)

9 - سعد علي خنفور الرشيدي (4520 صوتا)

10 - مبارك هيف سعد الحجرف (4422 صوتا)

الدائرة الخامسة:

1 - حمدان سالم فنيطل العازمي (8387 صوتا)

2 - بدر زايد الداهوم العازمي (8371 صوتا)

3 - مبارك عبدالله فهاد العجمي (6801 صوت)

4 - الصيفي مبارك الصيفي العجمي (6294 صوتا)

5 - خالد محمد مونس العتيبي (5387 صوتا)

6 - حمود مبرك براك العازمي (5347 صوتا)

7 - صالح ذياب وصل الله المطيري (5113 صوتا)

8 - ناصر سعد محمد الدوسري (4750 صوتا)

9 - محمد هادي هايف الحويلة (4720 صوتا)

10 - أحمد عبدالله مطيع العازمي (4651 صوتا)