اندلاع حريق في سوق يحتوي على ألعاب نارية بمدينة روستوف الروسية

أعلنت مديرية حالات الطوارئ بمدينة روستوف الروسية اليوم /الأحد/ اندلاع حريق في جناح لبيع الألعاب النارية بسوق "كلاسيك" بالمدينة .
وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم /الإخبارية/، أن النيران اندلعت في جناح لبيع الألعاب النارية تبلغ مساحته 3.3 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن مساحة الحريق امتدت لتزيد على 2500 متر مربع، وتم تصنيف الحريق، عند المستوى الرابع من حيث الصعوبة.
وأضافت أن أكثر من 40 سيارة إطفاء وأكثر من 130 شخصا من رجال الإطفاء يشاركون في إخماد النيران، موضحة أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية بحسب المعطيات الأولية .
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