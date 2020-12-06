وزير الإعلام اليمني يحذر من خطورة عمليات تجنيد الحوثيين آلاف للأطفال

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأحد، بأن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، حذر من خطورة عمليات تجنيد الحوثيين آلاف للأطفال.

وقال الوزير اليمني، أإن الميليشيات الحوثية انتزعت الأطفال من مقاعد الدراسة، وغسلت أدمغتهم، وعبئتهم بشعارات الموت وثقافة الكراهية، والأفكار الإرهابية المتطرفة، والقتهم في محارق الموت من دون اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم.

وأضاف معمر الأرياني، أن مليشيا الحوثي، بمباركة من إيران، ضاعفت عمليات تجنيد الأطفال وأخضعتهم لما تسميها دورات ثقافية وعسكرية بهدف بناء جيش من الإرهابيين وتغطية النقص الحاد في مخزونها البشري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقوانين حماية الأطفال ومنع استغلالهم في الحروب والصراعات.

‏وكان الأرياني، طالب المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء جريمة تجنيد مليشيا الحوثي لعشرات آلاف الأطفال، وتحويلهم أدوات للقتل، وقنبلة موقوتة تهدد حاضر ومستقبل البلد والأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكداً أن إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب ضمانة لمستقبل آمن ومزدهر يستحقه أطفال اليمن.