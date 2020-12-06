إندونيسيا : اعتقال وزير اختلس مساعدات كورونا

جدة - نرمين السيد - ألقت قوات الأمن فى إندونيسيا القبض على وزير الشؤون الاجتماعية فى البلاد، اليوم الأحد، تتهمه باختلاس أكثر من مليون دولار من أموال مساعدات فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وكالة مكافحة الفساد الإندونيسية.





ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس"، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد، فيرلى باهورى، إن الوزير جوليارى باتوبارا، واثنين من مرؤوسيه، يشتبه فى قبولهم 17 مليار روبية إندونيسى ـ ما يعادل 1.2 مليون دولارـ كرشاوى من الشركات المعينة لتوريد حزم المساعدات الغذائية للإندونيسيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا. وأوضح فيرلى، أن الوزارة طلبت رسمًا قدره 10 آلاف روبية، لكل عبوة غذائية فى برنامج مساعدات متعلق بكورونا قيمته 5.9 تريليون روبية. وبحسب وسائل إعلام إندونيسية، فمن المتوقع أن يواجه باتوبارا عقوبة الإعدام إذا أُدين بسرقة أموال المساعدات خلال كارثة وطنية، وهو الوزير الثانى فى الحكومة الإندونيسية الذى تطاله اتهامات فساد فى غضون أسبوعين فقط.

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