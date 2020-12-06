إصابات كورونا تتخطى الـ 66.5 مليون حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأكدت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، ارتفاع حصيلة الإصابات العالمية إلى 66 مليوناً و540 ألف حالة مؤكدة.

كما تجاوزت أعداد الوفيات المليون و528 ألف وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى، بينما وصل عدد المتعافين إلى 42.8 مليون حالة.

وبحسب الجامعة الأمريكية المتخصصة فى تتبع إحداثيات وباء كورونا، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

وتبقى الولايات المتحدة كذلك فى صدارة الوفيات بين دول العالم، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.