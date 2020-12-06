وزير الطاقة التركى: قطع الكهرباء عن نصف مليون أسرة بسبب الديون

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال نائب تركى معارض، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه لابد أن تضع حكومة أردوغان مشاكل المواطنين على أجندتها.
يشار إلى أنه فى الآونة الأخيرة وحسب تقارير صحفية، خسر الاقتصاد التركى الكثير خصوصا فى ظل جائحة كورونا التى جاءت لتجعل الوضع يزداد سوءا، حيث فقدت الليرة التركية 90% من قيمتها مقابل الدولار، فى حين استنزفت أنقرة اعتبارًا من الشهر الماضى، صافى احتياطاتها الدولية، كما تسببت سياسات أردوغان فى تخفيض التصنيف الائتمانى لعدد من البنوك، وهبوط حاد فى العملة التركية، إضافة إلى خسائر عدة للشركات.
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