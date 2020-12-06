لأول مرة.. روسيا تتخطى 29 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة فى مارس الماضى، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم" منذ قليل.





كما سجلت السلطات الصحية فى روسيا، أمس السبت، 28 ألف إصابة بفيروس كورونا، و500 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، تزامنًا مع انطلاق حملة التطعيم الجماعى ضد الوباء المستجد فى العاصمة موسكو.

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