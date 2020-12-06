مجددا .. ترامب يؤكد امتلاك الولايات المتحدة لصواريخ هيدروصوتية

جدة - نرمين السيد - وفى أول تجمع بعد التصويت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بولاية جورجيا، أمس السبت، تفاخر ترامب بمستوى تسليح الجيش الأمريكى، قائلاً إن الولايات المتحدة تمتلك الآن أسلحة متطورة مختلفة، منها "صواريخ خارقة للصوت وهيدروصوتية"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم". وتابع ترامب: "هل تعرف ماذا تعنى كلمة هيدروصوتية؟ مائية!". وبحسب "روسيا اليوم"، كان ترامب استخدم الكلمة الإنجليزية "Hypersonic" لتسمية الصواريخ الهيدروصوتية المشار إليها، وهى كلمة خاصة باسم شركة كبيرة لإنتاج فرش الأسنان، ولا علاقة لها بالصواريخ.

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