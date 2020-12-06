تحطم مروحية إسرائيلية شمال فلسطين

تحطمت مروحية إسرائيلية مدنية، اليوم الأحد، في مدينة الجليل الأعلى شمال فلسطين.

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة مروحية إسرائيلية مدنية على طريق899 في الجليل الأعلى، وذلك بعد اصطدامها بأسلاك كهرباء.

وذكرت وسائل الإعلام أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المروحية تابعة لشركة الكهرباء.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد هرعت خدمات الإنقاذ إلى مكان الحادث، وسيتم التحقيق في سبب حدوثه.