بعد خسارته الانتخابات.. ترامب يعترف: أمريكا تمتلك صواريخ غامضة

كشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عن امتلاك الولايات المتحدة صواريخ "هيدروصوتية" غامضة.

جاء ذلك خلال أول تجمع سياسي يعقده ترامب منذ خسارته الانتخابات الرئاسية، حيث ألقى خطابا غير متماسك مليئا بنظريات المؤامرة حول تزوير الانتخابات والهجمات على مسؤولي الدولة الجمهوريين في جورجيا الذين رفضوا مساعدته في تقويض النتائج.

وتباهى ترامب، خلال الحشد خطابه أمام الحشد في ولاية جورجيا أمس السبت، بمستوى تسليح الجيش الأمريكي، قائلا إن الولايات المتحدة تملك الآن أسلحة متطورة مختلفة منها "صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.. ولدينا أيضا صواريخ هيدروصوتية".



وأضاف: "هل تعرف ماذا تعني كلمة هيدروصوتية؟ مائية!".

وهنا استخدم ترامب لتسمية تلك الصواريخ كلمة Hypersonic التي لا علاقة لها بالصواريخ بل إنها اسم شركة كبيرة تنتج فرش الأسنان.

قدم ترامب أيضا، طوال خطابه، عددًا من الإيحاءات الإعلانية الغريبة وغير المترابطة، حيث قال في وقت ما: "أنا أحب الخيار".

وفي النهاية، قام الرئيس المنتهية ولايته بالحديث عن سباق مجلس الشيوخ في جورجيا ودعا بيرديو ولوفلر إلى المنصة للإدلاء ببعض الملاحظات القصيرة.

ولم يكرر أي من المرشحين مزاعم ترامب التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات، حيث اقترب بيرديو من خلال مخاطبة ترامب مباشرة وقال: "سنقاتل ونفوز بهذه المقاعد ونتأكد من حصولك على صفقة عادلة ومربحة في جورجيا".

وفي الظاهر كانت زيارة ترامب إلى جورجيا لإظهار الدعم لمرشحي مجلس الشيوخ الجمهوريين في انتخابات يناير، كيلي لويفلر وديفيد بيرديو، لكنه قضى غالبية خطاباته في معارضة نتائج الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أنه إذا فاز الديمقراطيان، جون أوسوف، ورافائيل وارنوك في سباقي مجلس الشيوخ، فسوف يخلق ذلك انقسام بنسبة 50-50، حيث سيكون لنائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس سلطة الإدلاء بصوت حاسم. بينما يضمن فوز الجمهوريين في أي من السباقين احتفاظ الحزب بالسيطرة على مجلس الشيوخ، مما يمثل ضربة كبيرة لجدول الأعمال التشريعي القادم لإدارة بايدن.