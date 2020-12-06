أخبار اليمن : 9 جرحى في صعدة وتصعيد عسكري بالحديدة

دوت الخليج -

9 جرحى في صعدة وتصعيد عسكري بالحديدة

واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أصيب 9 مواطنين بقصف مدفعي على صعدة وشن الطيران غارات على مأرب ونجران وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية. 9 جرحى في صعدة وتصعيد عسكري بالحديدةواصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أصيب 9 مواطنين بقصف مدفعي على صعدة وشن الطيران غارات على مأرب ونجران وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 113 خرقاً بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل على الفازة ومحاولة تسلل في الجبلية، و15 خرقاً بقصف مدفعي و75 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت الحروقات تحليق خمس طائرات حربية في أجواء كيلو 16 والمنظر وشارع الـ50 و15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية وشارع الـ50 وكيلو 16 والمنظر وحيس والدريهمي. وأكد المصدر إصابة تسعة مواطنين إصابة أحدهم خطيرة بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. وأشار إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وغارة على مجازة في عسير، كما شن غارة على منطقة الشرفة قبالة نجران.

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