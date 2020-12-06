فيديو.. اندلع الحريق وانفجرت الألعاب النارية "بشكل جنوني"

تناقلت مواقع روسية مقطعا مصورا قالت إنه لحريق نشب في سوق بمدينة روستوف الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال العاصمة موسكو، تسبب بإشتعال وإطلاق ألعاب نارية في السماء.
واندلع الحريق على مساحة كبيرة في سوق "كلاسيك"، ووصلت النيران إلى قسم كبير مخصص لبيع الألعاب النارية، الأمر الذي أدى إلى إطلاقها في السماء.
وشارك في عملية إخماد الحريق 40 سيارة إطفاء، إلى جانب 130 عامل، دون أن يتم ذكر تسجيل إصابات بشرية في الحادث.
وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، فإنه جرى تصنيف الحريق على أنه من المستوى الرابع من حيث صعوبة التعامل معه، لافتة إلى أن مساحة الحريق امتدت لتزيد على 2500 متر مربع.
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