أبدت شركة مصر للطيران كامل استعدادها لنقل لقاح كوفيد -19، إلى مصر، على ما نقلت صحيفة "الشروق" عن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
ونقلت "الشروق" عن رشدي زكريا قوله في تصريحات للتلفزيون المصري، الأحد، إن "مصر للطيران" مستعدة بشكل كامل نقل لقاح فيروس كورونا إلى مصر.
وأضاف زكريا أن أسطول شركة مصر للطيران جاهز لشحن اللقاح إلى مصر، مشيرا إلى إضافة طائرتين من طراز 777 إلى الأسطول لدعمه في مواجهة الطلب على نقل اللقاح.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مصر للطيران أن هناك حاويات مبردة سيتم وضع اللقاح بها أثناء نقله إلى مصر؛ للحفاظ على درجة حرارته، مشيرًا أيضًا إلى وجود ساحة مبردة في قرية البضائع بمطار القاهرة، لتخزين اللقاح به لحين توزيعه بالسيارات.
وأشار رشدي زكريا إلى أن الأولوية الآن ستكون لنقل جرعات اللقاح إلى مصر، وبعد ذلك سيتم تلبية أي طلبات من دول أخرى لنقل اللقاح إليها، على حد قوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. هكذا سيتم نقل وتخزين شحنات لقاح كورونا "المبردة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.