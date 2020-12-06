إعلامية كويتية: نجاح الانتخابات البرلمانية رسالة للعالم بقدرة الشعب الكويتي على التغيير للأفضل

وجّهت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، تحية إجلال وإكبار للشعب الكويتي نساءًا ورجالًا وشبابًا بعد التجربة الديمقراطية الناجحة التى شهدتها الكويت أمس بانتخابات مجلس الأمة 2020، لافتة إلى أن خروج الشعب للانتخابات رغم هذه الظروف رسالة قوية من أجل الكويت ومن أجل التغيير للأفضل واختيار من يمثل مصلحة الكويت .

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الشعب الكويتي استطاع التغيير للأفضل حيث تم تغيير 33 نائبًا من أصل 50 وأسفرت النتائج عن تغير جذري من أجل مصلحة ورفعة الكويت، لافتة إلى دور المرأة الكويتية التى تصدرت المشهد الإنتخابي أمس بصورة مشرفة لتقود إرادة التغيير بجانب رجال وأبناء الكويت المخلصين.

وأشادت الإعلامية الكويتية، بجهود وزارتي الداخلية والعدل في الكويت فى إخراج الصورة الانتخابية من حيث التنظيم والسلاسة التى ظهرت عليها اللجان ومساعدة المواطنين وحسن استقبالهم.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إنه وفقا للمؤشرات الأولية لانتخابات مجلس الأمة 2020، فاز 50 عضوًا بعضوية المجلس، أبرزهم مرزوق الغانم رئيس المجلس الحالي، فيما كشفت المؤشرات الأولية خسارة صفاء الهاشم، والتي حلت في المركز الـ30 بين مرشحي الدائرة الانتخابية الثالثة، متلقية هزيمة موجعة وساحقة.

يشار إلى أن نظام انتخابات مجلس الأمة الكويتي ينص على تقسيم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، يمثل كل منها 10 نواب، لتشكيل المجلس المكون من 50 نائبًا.

وأظهرت المؤشرات الأولية التي نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية تلقي صفاء الهاشم هزيمة ساحقة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي.