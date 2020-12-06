أمير الكويت يدعو مجلس الأمة الجديد للانعقاد في 15 ديسمبر الجاري

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا، اليوم /الأحد/، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، يوم 15 ديسمبر الجاري.
وذكر الديوان الأميري الكويتي - في بيان أصدره اليوم - أن المرسوم تضمن أيضا تكليف رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بإبلاغ مجلس الأمة، ونشره في الجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020، والتي عقدت أمس /السبت/، شهدت تغيير نحو 62% من أعضاء مجلس 2016؛ حيث لم ينجح سوى 19 نائبا فقط من إجمالي النواب الـ43 السابقين الذين خاضوا السباق الانتخابي، فيما غابت المرأة بشكل كامل عن تشكيل المجلس الجديد.
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