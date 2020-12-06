رئيس البرلمان العربي يهنئ قيادة وشعب دولة الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة

هنَّأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ، دولة الكويت أميرًا وحكومةً وشعبًا بنجاح الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي التي جرت يوم أمس السبت الموافق الخامس من ديسمبر الجاري 2020.

وأشاد رئيس البرلمان، في بيان صحفي اليوم، بالأجواء التي جرت فيها الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي اتسمت بالشفافية والحيادية والمهنية والتنظيم الجيد.

وأضاف أن الشعب الكويتي أثبت من خلال هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم أنه قادر على تجاوز التحديات كافة في ظل قيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

كما هنَّأ رئيس البرلمان العربي أعضاء مجلس الأمة الكويتي الجدد، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تحمل المسئولية الكبيرة التي أولاها إياهم الشعب الكويتي، مؤكدًا ثقته التامة في أنهم سيكونون على قدر ثقة ناخبيهم في خدمة وطنهم والإسهام في رفع رايته وتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.