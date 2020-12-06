وزارة التعاون الدولي تطلق فيلمًا حول التعاون التنموي مع إيطاليا لدعم ريادة الأعمال

أطلقت وزارة التعاون الدولي فيلمًا حول إحدى برامج التمويل التنموي مع إيطاليا، لدعم ريادة الأعمال، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تسعى من خلالها للترويج للقصص التنموية التي تنفذها مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .
ويتناول الفيلم الذي تم إعداده وإنتاجه من خلال فريق سرد المشاركات الدولية بوزارة التعاون الدولي، مشروع دعم ريادة الأعمال المتوسطي، والذي تم تنفيذه من خلال التمويلات التنموية من إيطاليا، واستهدف تعزيز فرص العمل وتحقيق النمو الشامل، ورعاية الإبداع وتعزيز الابتكار .
ونجح المشروع في تدريب أكثر من 500 من المصممين رواد الأعمال على مهارات العمل، وتوفير 300 فرصة عمل، بالإضافة إلى تمويل تدشين 17 خط إنتاج جديد في مجالات ريادة الأعمال ودعم قدرات هذه المشروعات للتصدير للخارج .
ومن خلال المشروع تم بناء القدرات لتطوير المنتجات أو الخدمات الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية لدعم التصدير، وتوفير الدعم الفني لقطاع ريادة الأعمال .
س.ع
أ ش أ
لينك الفيديو
https://www.facebook.com/543358975711375/posts/3371054939608417/?vh=e&d=n
Harnessing creative minds and local skills 👷
Through the Creative Mediterranean project, together with @UNIDOEgypt, we are unleashing the potential of creative industries in #Egypt through our triple Ps narrative: #People and #Projects and #Purpose to achieve the #SDGs. @UNIDO pic.twitter.com/Pk7rKmbPan
Harnessing creative minds and local skills 👷
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