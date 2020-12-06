بعد عودة حاملة الطائرات للخليج.. مسئول أمريكي: أنشطة إيران البحرية أصبحت محدودة

قال مسؤول في البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، إن واشنطن قد وصلت إلى حالة ردع حذر مع إيران.
واعتبر المسؤول الأمريكي أن الأنشطة الإيرانية البحرية أصبحت محدودة.
وفي وقت سابق، قررت واشنطن إعادة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" مع مجموعتها من السفن الحربية إلى منطقة الخليج.
ونفت الناطقة باسم البحرية الأمريكية أن تكون هذه العودة مرتبطة بأي "تهديدات" بعد اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة.
وقالت الناطقة باسم الأسطول الأمريكي الخامس، ريبيكا ريباريتش، إن عودة مجموعة السفن الحربية، بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، التي تعمل بنظام دفع بالطاقة النووية ليس مرتبطا بأي "تهديدات محددة".
وقالت في بيان: "لم تكن هناك تهديدات محددة أدت إلى عودة مجموعة حاملة الطائرات نيميتز الهجومية".
وأضافت ريباريتش أن "عودة نيميتز تتركز حول قدرة سنتكوم على البقاء في وضع الاستعداد والجاهزية للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين".
وتصاعدت حدة التوتر بنسبة كبيرة بعد عملية اغتيال زاده، قبل أكثر من اسبوع، وحملت إيران إسرائيل الحليفة المسؤولية كاملة.
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