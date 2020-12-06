أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الحكومة والوزراء ويكلفهم بتسيير الأعمال

الديوان الأميري الكويتي قبول أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجميع أعضاء حكومته.
وأوضح الديوان الأميري الكويتي - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أن أمير الكويت كلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه؛ لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد تقدم باستقالته إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق اليوم، إعمالا لأحكام المادة (57) من الدستور الكويتي، والتي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
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