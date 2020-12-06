هل تؤثر على المصالح الفلسطينية؟.. إسرائيل: اتفاقات السلام الأخيرة نقطة مهمة في المنطقة

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، اليوم، الأحد، اتفاقات السلام مع الإمارات والبحرين نقطة مهمة في المنطقة، مشيرا إلى أنها رمز أفضل للمستقبل.

وأكد أشكنازي، خلال كلمته في أآخر أيام حوار المنامة، أن اتفاقيات إبراهيم لا تأتي على حساب المصالح الفلسطينية، مشيرا إلى أنها ليست ناديا مغلقا وأنها مرشحة للاتساع.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي الفلسطينيين إلى العودة إلى طاولة الحوار دون شروط.

وقال أشكنازي، خلال كلمته في أخر أيام حوار المنامة، إن هناك معسكرا بالشرق الأوسط اختار الحرب والعنف بقيادة إيران.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن تل أبيب تعمل على إيقاف طهران وتدخلاتها في المنطقة.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على أن التعاون مع إسرائيل ليس رد فعل على تهديد ولا يستهدف أي دولة.

وأضاف الزياني أن البحرين تعمل على تعزيز أمن الخليج عبر توسيع الشراكات من خلال العمل مع حلفاء إقليميين وشركاء دوليين.

واليوم هو أخر أيام مؤتمر "حوار المنامة 2020" المنعقد في البحرين، بمشاركة عدد من رؤساء الوزراء، ووزراء الدفاع، ووزراء الخارجية، ومستشاري الأمن القومي، ورؤساء الجيش، والمخابرات، ومئات المشاركين حول العالم.

وعقد المؤتمر أول أيامه، الجمعة الماضية، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «آي آي إس إس»، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له.