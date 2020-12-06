استقالة رئيس الوزراء الكويتي والحكومة

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، جاء في بيان صادر عن أمير الكويت، إنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2019م بتعيين رئيس مجلس الوزراء وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس الوزراء، تم الموافقة على قبول استقالة الشيخ صباح رئيس مجلس الوزراء والحكومة.
وأكد أن كلًا منهم سيستمر في تصريف الأعمال العاجلة من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
كما أصدر الديوان الأميري مرسوما بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.
وجاء في نص المرسوم: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية، ينعقد مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.
وأضاف الديوان أنه على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك عقب إعلان اللجنة الرئيسية في كل من الدوائر الخمسة، لانتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 2020، أسماء الفائزين بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت أمس السبت.
وخسرت النائبة صفاء الهاشم، المعروفة بعنصريتها مع الوافدين خاصة المصريين، مقعدها في الانتخابات، بعد أن حلت في المركز الـ30 بين مرشحي الدائرة الانتخابية الثالثة، متلقية هزيمة موجعة وساحقة.
وبذلك تم اختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ16، والذي تنافس على مقاعده 326 مرشحا، حيث كان يحق لـ567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان وفق نظام الصوت الواحد
واختلفت هذه الانتخابات عن الأعوام السابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية الصحية التي تم إتباعها لمواجهة الوباء.
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