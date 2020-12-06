الأكثر أمانًا للسفر.. دولة خليجية تتصدر تصنيفا جديدا

صنفت مؤسسة "إس أو إس" الدولية للاستشارات، سلطنة عُمان بين الدول الأكثر أمانًا للسفر في العالم والأقل مخاطر، طبقًا لخارطة مخاطر السفر في العالم لعام 2021م.
وذكرت المؤسسة الدولية أنه تم إعداد الخارطة بناء على تقييم مستويات الأمن في البلدان على أساس التهديد الذي يشكله العنف السياسي بما في ذلك الإرهاب والتمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية والحرب والاضطرابات الاجتماعية، بما في ذلك العنف الطائفي والعرقية، بالإضافة إلى جرائم العنف والجرائم الصغيرة.
وأضافت أنه تم مراعاة جودة البنية الأساسية للنقل وفعالية خدمات الأمن والطوارئ والتعرض للكوارث الطبيعية.
كانت سلطنة عُمان قد حصلت على درجة "صفر إرهاب" في المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2020م، الذي صدر خلال شهر نوفمبر الجاري ضمن تقرير معهد "الاقتصاد والسلام" العالمي للأبحاث، والذي شمل 163 دولة حسب درجة التضرر من الإرهاب العالمي.
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