نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان: الحريري يختار 18 وزيرا لتشكيل الحكومة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر مطلعة، إن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أعد قائمة بأسماء الوزراء المرشحين للدخول في حكومة مهمة تتألف من 18 وزيرًا، وسيتقدم بها إلى الرئيس ميشيل عون، وفقًا لصحيفة "الشرق الاوسط".

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، إنه يسعى لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين.

وأضاف الحريري، اليوم الخميس، في كلمة له: " أن الأولوية هي لإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ، وسأسعى لوقف الانهيار الذي يتهدد اقتصاد لبنان وأمنه".

وتابع الحريري، أن مهمة الحكومة تطبيق الإصلاحات وفق المبادرة الفرنسية.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الجمهوريّة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون، استدعى رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقد انتهت الاستشارات النيابية في قصر بعبدا بحصول سعد الحريري على 64 صوتا مؤيدا لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وكان الحريري، السياسي السني البارز في لبنان، مدعومًا من نواب المستقبل، وحزب السياسي الدرزي وليد جنبلاط وكتل صغيرة أخرى.

وسيتعين على أي حكومة جديدة التعامل مع الانهيار المالي الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وتفشي COVID-19 وتداعيات الانفجار الهائل في ميناء بيروت الذي أودى بحياة ما يقرب من 200 شخص في أغسطس.