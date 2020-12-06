شروط الحصول على قرض ثاني للنساء من بنك التنمية الاجتماعية بسقط شهري منخفض حيث يعكف بنك التنمية على تقديم اكبر حزمة من القروض بأقساط ميسرة لإعانة الفئات ذات الدخل المحدود والمنخفض ومساعدة الأسر لمواجهة أعباء الحياة خاصة في تلك الظروف الصعبة التي تتراكم فيها الديون مثل دفع مصاريف الجامعات أو شراء منزل أو ترميم المنزل ووفر أيضا بنك التسليف قرض الزواج لمن يحاول بدء حياة زوجية مستقرة لتلك الظروف الخاصة يقدم بنك التنمية قروض تساعد هذه الفئات بأقساط منخفضه وبأكثر من وسيلة دفع ميسرة خاصة بالمرأة من المطلقات والأرامل بلا كفيل ومتاح أيضا قرض اخر لضمان افضل سبل الحياة المستقبلية.

يجب أن يكون سعودي الجنسية لمن يتقدم على قرض من بنك التسليف السعودي.

ألا يقل العمر عن 21 عاما ولا يزيد عن 70 عاما.

ألا يقل الدخل الشهرى عن 2000 ريال سعودي حتى تحصل على القرض المناسب.

في حالة توافر كفيل يجب أن يكون من احد أقارب المتقدم للقرض.

صورة ضوئية واضحة من بطاقة الهوية الوطنية.

يجب تقديم جميع الضمانات المطلوبة وكافة المستندات المعلن عنها من قبل البنك.

شروط قرض ثاني للنساءطريقة الحصول على قرض ثاني للنساء

الهدف من تقديم هذه القروض المعلن عنها من قبل بنك التنمية للمستحقين من النساء والمطلقات والأرامل لأنهم الأكثر احتياجا وطلبا لهذه القروض ولكن يجب أن تتوافر هذه الشروط المعلن عنها من قبل البنك للحصول على تمويل ثاني للنساء من بنك التنمية بمبلغ 60 ألف ريال سعودي.

يجب عند استلام نموذج طلب التمويل قوم بملئ كل البيانات الخاصة بالمقترض للتمويل. يجب أن يسجل اسم الموظف. يجب تقديم صورة البطاقة الهوية الوطنية للمتقدم للقرض. يجب الحصول على استمارة 104 الإلكترونية ورافاقيها مع المستندات المطلوبة. يجب تقديم نسخة أصلية من حساب إلا بيان.

أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنك التنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة التمويل الفردي.

اختر التمويل الذي يناسبك.

قم بتسجيل كافة البيانات صحيحة وكاملة.

توجه إلى اقرب بريد سعودي وقم بتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

إذا تمت الموافقة على طلب التمويل للحصول على قرض الثاني وذلك تبعا للشروط والضوابط التي وضعها البنك و التي يجب توافرها في العميل.

خطوات طلب تمويل ثاني

# ملحوظة:-

يقدم بنك التنمية العديد من القروض الصغيرة تشجيع منه للمشاريع الصغيرة الأخري لتحقيق كل ما يتمناه العميل هو وأولاده لعيش حياة طيبة وكريمة يعمل البنك على تقديم القرض الأول والقرض الثاني والقرض الثالث حتى يصل بالعميل إلى افضل مكانة من تحقيق جميع مطالبة.

عرضنا عليكم زوار الموقع الكرام موقع ثقفني الإخباري اهم وإحداث تفاصيل و شروط الحصول على قرض ثاني للنساء من بنك التنمية الاجتماعية.