أميركا.. مليون إصابة بكورونا منذ بداية ديسمبر
سجّلت الولايات المتحدة مليون إصابة بفيروس كورونا في الأيام الخمسة الأولى من شهر ديسمبر.
كما قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها السبت إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14 مليوناً و255 ألف حالة، بزيادة قدرها 214099 إصابة عن الإحصاء السابق.
وأضافت أن عدد الوفيات وصل إلى 277825 بعد تسجيل 2439 وفاة جديدة.
وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.
ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الالفي وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسناً للوضع في المدى المنظور.
ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع، بحيث تجاوز الـ100 ألف يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية الوباء.
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