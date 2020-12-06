جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة البث الإسرائيلى، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اضطرت لاستخدام القوة لأجل إجلاء المتظاهرين الذين حاولوا قطع المحاور والمفترقات الرئيسية للطرق، فى تظاهرات شارك فيها الآلاف ضد نتنياهو أمام مسكنه الرسمى فى القدس.
وإلى جانب محتجين سياسيين، شهدت التظاهرات مشاركة المحتجون على الأوضاع الاقتصادية، احتجاجًا على قيود كورونا التى كانت فرضتها الحكومة.
وتتواصل التظاهرات الإسرائيلية ضد نتنياهو للأسبوع الرابع والعشرين على التوالى، منذ أن طالبه المتظاهرون بالتنحى لحين إثبات براءته من اتهامات الفساد التى تلاحقه منذ مايو قبل الماضى فى المحاكم الإسرائيلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل : اعتقال 27 شخصًا فى تظاهرات ضد نتنياهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.