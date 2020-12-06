إسرائيل : اعتقال 27 شخصًا فى تظاهرات ضد نتنياهو

جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة البث الإسرائيلى، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اضطرت لاستخدام القوة لأجل إجلاء المتظاهرين الذين حاولوا قطع المحاور والمفترقات الرئيسية للطرق، فى تظاهرات شارك فيها الآلاف ضد نتنياهو أمام مسكنه الرسمى فى القدس.

وإلى جانب محتجين سياسيين، شهدت التظاهرات مشاركة المحتجون على الأوضاع الاقتصادية، احتجاجًا على قيود كورونا التى كانت فرضتها الحكومة.

وتتواصل التظاهرات الإسرائيلية ضد نتنياهو للأسبوع الرابع والعشرين على التوالى، منذ أن طالبه المتظاهرون بالتنحى لحين إثبات براءته من اتهامات الفساد التى تلاحقه منذ مايو قبل الماضى فى المحاكم الإسرائيلية.