أفغانستان: مقتل 18 مسلحا على الأقل فى قندهار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال بيان الدفاع الأفغانية إن "18 مسلحًا قتلوا خلال العمليات التى غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاى ومارود منذ يوم أمس السبت".

كما أوضح بيان الوزارة أنه "تم العثور على ألغام مضادة للأفراد والسيارات، وتم إبطال مفعولها". بينما لم تعلق حركة "طالبان"، التى تنشط فى أجزاء من مقاطعة قندهار، على هذه العمليات حتى الآن.