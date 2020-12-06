بسبب آثار كورونا.. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق كارثة

جدة - نرمين السيد - حذرت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، من فشل المباحثات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، والتى سيكون من شأنها تنظيم العلاقة بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".





وأكدت الصحيفة البريطانية فى عددها الأسبوعى الصادر اليوم، أنه "إذا لم يتم التوصل لاتفاقية، فإن ذلك يعنى إخفاقًا لفن الحكم، سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبى الذى يتعين عليه مكافحة نزاعاته الداخلية، وكذلك بالنسبة للمملكة المتحدة". وأضافت الصحيفة: "حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست قد تضر بالاقتصادات التى عانت بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا، وعانت من ارتفاع قوى فى البطالة - لاسيما فى وقت يمكن فيه للمرء أن ينظر إلى المستقبل بقدر معين من التفاؤل بسبب اللقاحات". كما نوهت الصحيفة إلى أنه " يجب على كلا الجانبين السعى لتجنب خروج بريطانيا دون اتفاق"، قائلة إنه "يجب أن تعمل العقول الرائدة على إنجاح مساعيها فى الأيام المقبلة".

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