بعد توقف 9 أشهر بسبب كورونا.. الجزائر تستأنف الرحلات الجوية الداخلية

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 9 أشهر في إطار القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية، يتم استئناف الرحلات الداخلية وسط تطبيق حاسم للبروتوكول الصحي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

بدورها، قالت الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية أنه تم وضع برنامج يومي للرحلات إلى مختلف الولايات.

وفي وقت سابق، قرر رئيس الوزراء الجزائري رفع إجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي لركاب الرحلات الداخلية ابتداء من اليوم، الأحد.



ويشمل القرار جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد وكمرحلة أولى 50% من الرحلات ما بين مدن شمال البلاد.

في سياق آخر، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في وقت سابق، عن فتح عملية بيع التذاكر للمسافرين الراغبين في التوجه نحو فرنسا.

وذكر البيان الصادر عن الشركة أن عملية اقتناء التذاكر تكون لصالح الرعايا الفرنسيين وكذلك الجزائريون الذين يحوزون على إقامة بفرنسا، وكذلك أولئك الذين يحوزون على تأشيرة صنف "د" لفضاء شنجن.

وأفادت الشركة الجزائرية في بيانها بأنه تم تخصيص ثلاثة مواعيد في 4 و6 و8 من شهر ديسمبر الجاري لتسيير الرحلات الجوية إلى فرنسا.