مصطفى بكري يشيد بالشعب الكويتي لعدم انتخابه صفاء الهاشم المسيئة لمصر

علق الإعلامي مصطفى بكرى علي خسارة البرلمانية صفاء الهاشم المسيئة لمصر في انتخابات مجلس الأمة الكويتي.

وغرد مصطفي بكرى من خلال حسابه الشخصي تويتر: كل التحية للشعب العربي الكويتي الذي أسقط النائبة إياها التي لم تتوقف عن إهانة المصريين والتحريض ضد العمالة المصرية في الكويت.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 أظهرت هزيمة صفاء الهاشم وحصولها على المركز 30 بين مرشحي الدائرة الانتخابية الثالثة، وقالت وسائل إعلام إنها حصلت على أقل من 500 صوت.

يشار إلى أن نظام انتخابات مجلس الأمة الكويتي ينص على تقسيم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، يمثل كل منها 10 نواب، لتشكيل المجلس المكون من 50 نائبًا.

لكن لنتذكر سويًا ماضي صفاء الهاشم الجدير بالوأد، اشتهرت صفاء الهاشم بمناصبة العداء لجميع الوافدين في بلادها، متهمة إياهم بأنهم ينهبون خيرات البلاد ويعيدونها إلى الوراء، وتطالب بطردهم من الكويت، مختصة بذلك الوافدين المصريين، مكرسة كل ما تملك من أحبال صوتية مزعجة وألفاظ بذيئة وأفكار عنصرية تحض على الكراهية.. وللمفارقة، صفاء الهاشم نفسها وافدة.

أما شهرتها في مصر فبدأت بسبب هجومها على المصريين ووزير الهجرة نبيلة مكرم، قائلة جملتها الشهيرة "لو كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا"، ولكن هذا لا يمنع من الاستماع لنصيحتها والبحث في الدفاتر.

ماذا تقول الدفاتر؟

تقول الدفاتر إن صفاء الهاشم بدأت رحلتها من فلسطين إلى المغرب والحي اليهودي ثم إلى السعودية ثم الكويت، حيث عمل والدها الفلسطيني الأصل كموظف بالجمارك السعودية في محافظة العليا، وانتقل إلى الكويت حيث ولدت صفاء، وحصلت على الجنسية الكويتية قبل أن يتوفى وهي لم تبلغ بعد عامها الأول.

كشفت الدفاتر أيضا كذب ادعاء صفاء الهاشم بحصولها على الدكتوراة من جامعة "هارفارد" الأمريكية، لكن أوراقها لدى مجلس الأمة الكويتي تقول إنها حصلت على ليسانس آداب اللغة الإنجليزية من جامعة الكويت، و"دبلوم" إدارة تنفيذية من "هارفارد".

تعد صفاء الهاشم من الخدم المخلصين لمشروع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتقول "الدفاتر" أيضا أنه بعد تأسيس صفاء الهاشم شركة "أدفانتج" للاستشارات الإدارية والاقتصادية، ربطتها علاقات قوية وموسعة بتركيا وأردوغان. كمثال، ظهرت صفاء الهاشم بجانب أردوغان، واحتفت بإهدائها "حجابا".

وخلال أزمة مقاطعة الرباعي العربي، مصر والإمارات والسعودية والبحرين لدولة قطر بسبب دورها ودور أميرها تميم بن حمد في دعم وتمويل الإرهاب، حملت صفاء الهاشم لواء الدفاع عن قطر، متناسية سعي قطر إلى تبديد جهود الأمير الراحل الشيخ صباح، ونيتها المبيتة في تفكيك منظومة دول مجلس التعاون.