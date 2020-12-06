الخطر يعود لليابان.. طوكيو تسجل أعلى ارتفاع يومي في إصابات كورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو أعلى زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا المستجد، في استمرارٍ لارتفاع حالات الإصابة الوبائية التي زادت في الآونة الأخيرة، والتي عادت باليابان لمستويات الخطر السابقة التي كانت في بداية ظهور كوفيد19.

ووفق ما ذكرت الهيئات الحكومية في اليابان، فقد سجلت العاصمة 584 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة اليابانية، فقد سجلت اليابان ككل 2514 حالة إصابة جديدة و 32 حالة وفاة.

وسجلت مدينة أوساكا بجنوب غرب البلاد 399 حالة إصابة جديدة في اليوم الخامس على التوالي مع أكثر من 300 إصابة جديدة.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة في اليابان نتيجة المرض الوبائي.

ويوجد حاليًا 520 شخصًا في العناية المركزة، مازالت الجهات المعالجة تسعى لأن يستردوا عافيتهم.

ووفق الحصيلة النهائية حتى الآن، فقد وصل مجموع الإصابات في اليابان، 160810 ألف حالة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي ما لا يقل عن 2318 شخصًا بسبب الفيروس.