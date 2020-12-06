تجاوزت الموجة الأولى.. روسيا تسجل أكبر عدد إصابات بـ فيرس كورونا منذ ظهوره

سجّلت الحكومة الروسية أكبر عدد يومي لحالات فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية، وهو ما أكد استمرار روسيا ضمن الدول الأخطر عالميًا في معدلات الإصابة الوبائية مع أمريكا والهند والبرازيل.

وذكرت السلطات أن روسيا سجلت عن 29039 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ، وهو أعلى عدد من الحالات التي تم الإبلاغ عنها على الإطلاق في يوم واحد منذ بداية الوباء، وفقًا لبيانات من مركز الاستجابة لفيروس كورونا في البلاد.

تم تسجيل الرقم القياسي السابق قبل يوم واحد فقط، بتسجيل 28782 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس المبلغ عنها في روسيا 2460.770.

وأحصت روسيا 457 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وبذلك يصل العدد الإجمالي الرسمي للقتلى إلى 43141.

شكك مراقبون مستقلون وعلماء في طرق إحصاء روسيا لوفيات الوباء ، حيث ذكرت شبكة سي إن إن سابقًا أن الأرقام قد تكون أعلى من الحقيقية.