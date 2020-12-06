أوباما يكشف حقيقة تخطيط زوجته للترشح لرئاسة أمريكا

أكد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الأحد، عدم تخطيط زوجته ميشيل للترشح لرئاسة الولايات المتحدة.

وقال أوباما في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لافانجوارديا" الإسبانية: "لن تترشح ميشيل لمنصب الرئيس، وهذا ما يمكنني ضمانه، لأنها لا تحب السياسة كما قلت في كتابي".

وأضاف: "مع ذلك فسوف أؤيدها دائما وبكل سرور في كل شيء إذا لزم الأمر، بغض النظر عن هدفها اللاحق، كما تصرفت هي أيضا في تعاملها معي".

وأجرت الصحيفة الإسبانية حوارًا مع أوباما بمناسبة صدور المجلد الأول من كتاب مذكراته "أرض الميعاد"، والذي ترجم إلى 25 لغة.

ويتكون "أرض الميعاد" من جزئين مخططين، لكن لم يتم تحديد تاريخ إصدار المجلد الثاني.

يذكر أن مذكرات أوباما التي جاءت بعنوان "أرض الميعاد" حققت ما يقرب من 890 ألف نسخة في الولايات المتحدة وكندا في أول 24 ساعة من إصدارها - وهو رقم قياسي للناشر بينجواين راندوم هاوس.

ومن المتوقع أن تصبح المذكرات الرئاسية الأكثر مبيعًا في التاريخ، إلى حد بعيد.