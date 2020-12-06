عقب عودة الربان البحري المختطف.. السفارة المصرية تثمن تعاون السلطات العُمانية

تقدمت سفارة جمهورية مصر العربية في مسقط، بخالص الشكر والتقدير إلى قيادة وحكومة وشعب سلطنة عُمان، على نجاح التعاون والجهود المقدرة التي بُذلت على مدار شهور طويلة لتأمين عودة الربان البحري المصري فاروق محمد عبد العال، إلى مصر بسلام، بعد فترة من احتجازه باليمن.

وثمنت السفارة المصرية تعاون السلطات العُمانية في التنسيق والمتابعة مع السفارة ومع الأطراف اليمنية المعنية، لمتابعة موقف المواطن المصري منذ الأيام الأولى لاحتجازه، واتخاذ كافة الإجراءات وبذل كافة الجهود اللازمة للإفراج عنه وتسهيل عودته إلى مصر بسلامة الله، حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح بعد وصول المواطن المصري إلى أرض الوطن أول أمس الجمعة.

وأشارت السفارة المصرية في مسقط إلى استمرار مدرسة السياسة الهادئة الحكيمة غير المنحازة التى تنتهجها سلطنة عُمان، فى تحقيق المزيد من الإنجازات والمساهمة فى حل المزيد من المشاكل والتعقيدات على مختلف الأصعدة الإقليمية وبما يسهم فى دعم وتحقيق السلم والأمن الدوليين.