كورونا يقتل قائدا بارزا فى الحرس الثورى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "فارس"، كان آبادى أحد القادة المقربين من قاسم سليمانى القائد السابق لفيلق القدس الذى اغتيل بضربة أمريكية فى العراق، وكان آبادى يعانى من أمراض تنفسية، ما أدى إلى ضعف مقاومته للفيروس التاجى
وكان رئيس البرلمان الإيرانى محمد باقر قاليباف، وقائد سلاح الجو بمليشيات الحرس الثورى أمير على حاجى زادة، ومحمد باقر نوبخت، نائب الرئيس حسن روحانى، وعلى أكبر صالحى رئيس منظمة الطاقة الإيرانية، وعلى ربيعى الناطق باسم الحكومة، على رأس المصابين بفيروس كورونا فى طبقات الحكم الإيرانية.
وسجلت إيران، اليوم الأحد، 294 وفاة جديدة، و11.561 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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