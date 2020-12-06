اليونان : تركيا تهدد استقرار دول العرب وأوروبا والقوقاز بالمتطرفين

جدة - نرمين السيد - اتهمت اليونان، اليوم الأحد، تركيا بالإصرار على تهديد استقرار الدول العربية والأوروبية ومنطقة القوقاز، واستخدام المتطرفين والزج بهم فى الصراعات الخارجية، حسبما نقلت "العربية" منذ قليل.





وبحسب "العربية"، أكدت اليونان أن أنقرة تصر على منازعة الدول الأوروبية على حقوقها السيادية، فى إشارة إلى النزاعات التى تثيرها تركيا ضد دولتى الاتحاد الأوروبى، قبرص واليونان، فى منطقة شرق المتوسط، إضافة إلى التحرشات التركية المستمرة بالدولة الفرنسية. واعتبرت اليونان أن استغلال تركيا للمقاتلين المتطرفين لتحقيق أطماعها الاستعمارية، خصوصًا السوريين، والزج بهم فى الصراعات الخارجية بات يهدد الأمن والسلم العالمى. وكان نائب رئيس المجلس الأوروبى مارجريتيس شيناس، أعلن أن الاتحاد الأوروبى يستعد لفرض عقوبات طويلة المدى على تركيا ردًا على خطواتها التصعيدية فى المنطقة، خلال لقاء القمة الأوروبى، المقرر فى 11 من الشهر الجارى.

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