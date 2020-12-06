في أول جولة له.. وزير الخارجية السوري يزور إيران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، الأحد، أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيجري زيارة إلى إيران، في أول جولة خارجية له بعد توليه منصبه، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره محمد جواد ظريف وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وفي بيان مقتضب، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن المقداد سيقوم بزيارة إلى طهران، غدا الإثنين، في أول زيارة خارجية له.

وأضاف أن المقداد سيجري خلال الزيارة محادثات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف وعدد من كبار المسؤولين في إيران.

فيما كشف مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن "وزير الخارجية السوري يصل طهران مساء اليوم ويعقد لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين غدا".

وكان فيصل المقداد قد تولى منصب وزير الخارجية السوري بعد وفاة الوزير السابق وليد المعلم، حيث أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما جمهوريا بتعيينه في 22 نوفمبر الماضي.

وتوفي وزير الخارجية السوري السابق وليد المعلم عن عمر يناهز 79 عامًا.